Адвокат Титов: подать заявление на развод онлайн могут только бездетные пары

Расторжение брака в России может происходить через ЗАГС или суд, в зависимости от наличия согласия супругов и несовершеннолетних детей. О деталях процедуры рассказал адвокат по семейным делам Илья Титов в беседе с сайтом Ura.ru.
Специалист отметил, что бездетные пары могут развестись через ЗАГС, подав заявление лично или онлайн через портал «Госуслуг». Для этого потребуются паспорта, свидетельство о браке и квитанция об оплате госпошлины.
Стоимость развода составляет пять тысяч рублей с каждого супруга, а рассмотрение занимает месяц. В случае отсутствия согласия или наличия детей развод осуществляется через суд, резюмировал Титов.
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