Разводы и крупные сделки. Россиян предупредили об увеличении госпошлин

«Прайм»: стали известны госпошлины, которые предложили увеличить с 2025 года

Фото: РИА «Новости»

Министерство финансов предложило с 2025 года значительно увеличить пошлины для физических и юридических лиц. Об этом агентству «Прайм» рассказала экономист Людмила Иванова-Швец.

По ее словам, пошлина на развод может увеличиться в восемь раз — с 650 до 5000 рублей. В три раза с 1600 до 5000 рублей — пошлина на смену имени. На внесение исправлений в акты гражданского состояния пошлину предложили поднять до 700 рублей.

Денежный сбор в рамках антимонопольного законодательства при заключении крупных сделок предложили увеличить с 35 тысяч до 400 тысяч рублей.

Ранее юрист Георгий Федоров высказал предположение, что увеличение пошлин на разводы не поможет людям сохранить семью.

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