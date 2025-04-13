13 апреля 2025 19:44 Ничего смешного: почему России нужен реестр женатых мужчин на «Госуслугах» Публицист Миронова объяснила, почему России нужен реестр женатых мужчин 0 0 0 Фото: Andrey Arkusha/Russian Look / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В России высмеяли очередное предложение создать реестр женатых, чтобы была возможность проверить, состоит ли любовник в браке. В Госдуме, кажется, только Виталий Милонов поддержал идею консервативных общественников дать женщинам право через «Госуслуги» узнавать статус избранника. Другие депутаты идею пока не поддержали. Светлана Бессараб даже осудила ее, заявив, что факт брака всегда можно проверить в паспорте. Вот только обязательные штампы о браке и детях отменили в 2021 году. Зачем государство в ущерб демографии стимулирует безнравственность? Попробуем разобраться.

Мне идея проверки брака не кажется смешной. Я внимательно следила за общественной реакцией на такое предложение, еще когда сам Милонов выступил с идеей организовать службу знакомств с регистрацией через «Госуслуги», чтобы у каждого была возможность проверить, состоит ли потенциальный партнер в браке, есть ли у него дети. Тогда Милонова встретили с хохотом. Я тоже столкнулась со шквалом смеха, когда решила всерьез прокомментировать эту инициативу. Хотя что смешного? В 2021 году разрешили не ставить штампы в паспорт о браке и детях. Сегодня в Сети крайне популярен запрос «с какого числа отменили обязательный штамп о браке». Локальные форумы полны мужского обсуждения этой радости: теряют паспорт, в новый штампы не ставят. А дальше — или обманывать молодых девушек обещанием жениться, или пристраивать себя к выгодной невесте, скрывая, что весь в долгах и алиментах.

Фото: Сергей Аверин / РИА «Новости»

Мечта афериста Женщин, которые хотят видеть паспорт, такие мужчины называют алчными и даже аферистками. Хотя признаки аферы как раз на противоположной стороне. Зачем мужчине скрывать факт состояния в браке или наличия детей? Интерес понятен: молодые девушки неохотно вступают в отношения с женатыми. И речь не о том, что нужно показать документ, чтобы просто переспать: мужчина, не ставящий штамп, рассчитывает получить постоянную любовницу, которая согласится вступить с ним в долгие отношения. Которая поверит, что она единственная любимая. Которая привяжется к нему, начнет строить планы на жизнь. Домой такой мужчина подругу звать не сможет, ведь там жена. Следовательно, он будет ходить к любовнице. Которая станет ему готовить. Заведет ему халат. Носки.

Фото: Andrey Titov/Business Online / www.globallookpress.com

Скрывать брак можно долго. И год даже. Полгода — легко! За эти полгода девушка привяжется. Она, простите, потерпит убытки: кормить друга ужинами, тапки ему покупать. Бывает, женатый мужчина вовсю изображает жениха и, к примеру, уговаривает девушку уволиться с работы — ведь после свадьбы он будет содержать семью. А бывает, что пара планирует свадьбу, начинают откладывать на ипотеку: женщина отказывает себе в путешествиях, ремонте, покупке техники — нужно копить на первоначальный взнос, скоро свадьба. И хорошо, если умная и деньги откладывает на свой счет…

Интерес мужчины всегда понятен — получить обманом то, что полагается жениху и будущему мужу: верность, внимание, уют. Разрешать мужчине скрывать брак — потакать обману.

Я, если что, замужем. В третий раз! Больше замуж не собираюсь, личного интереса к теме штампов не имею, хотя отмечу, что полностью удовлетворена тем, что у моего мужа штампы о браке и ребенке проставлены. Мне просто видно, насколько это — отмена обязательных штампов — пагубная инициатива, которая приумножает бесчестие. С браком понятно. Но зачем мужчине скрывать детей? О-о-о, тут уже может быть прямая афера. Прямой умысел на обман. Детей скрывают те, кто хочет жениться выгодно. То есть заполучить невесту, у которой есть что-то за душой и перспективы: например, купить жилье, оплачивать высокий уровень жизни. Такая женщина ищет равного, скрыть детей и алименты — способ притвориться равным и переложить часть бремени по содержанию отпрысков на свою будущую жену. Причем за счет ее собственного фертильного потенциала: ведь детей от новой жены он содержать не сможет!

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Жадные стервы С мужчинами ясно. Зачем штампы в паспорте женщинам? Со штампом о браке просто: в долгие отношения девушка вступает с уверенностью, что она единственная. Она хочет, чтобы пара была крепкой, постоянной, чтобы были общие планы. Вопрос здоровья, опять же, важен: мало ли, с кем и чем занята жена возлюбленного, пока он отдыхает у любовницы? Потом лечись ходи… Да и женская молодость коротка, потратить полгода — год жизни на обманщика, который не женится, — трагедия. А юные поколения еще и хрупкие, после такого обмана год у психотерапевта сидят. Ну, а дети? Часто в мужских беседах встречаю: мол, дети мешают только жадным бабам.

Неужели одни лишь алчные стервы проверяют паспорт на предмет детей? Смотрите: допустим, жених с невестой зарабатывают одинаково. Женщина считает, что идет замуж за равного и что в браке ее положение не ухудшится. Допустим, у каждого месячный доход 200 тысяч: делят 400 тысяч на два — итог тот же. Но вдвоем можно оплачивать квартиру получше, купить машину поновее.

Потом выясняется, что у него трое детей. По факту после свадьбы положение женщины ухудшается: 200 плюс 100 получается 300. Делим на два? Хоп — и она уже терпит неудобства, оплачивая чужих детей. А ей своих нужно рожать. В таких семьях женщины рожают мало. Бывает, что юная девушка мечтает о большой семье. Жених ей в уши насвистывает: вот поженимся, я повышение получу, ты будешь дома детишек нянчить, заведем пятерых. И не обманывает — женится.

Фото: Ruslan Yarotsky/URA.RU / www.globallookpress.com

Но потом оказывается, что у него уже есть трое. Зарабатывала до свадьбы девушка 200 тысяч, в декрете ей хорошо, если 30 тысяч будут с таких заработков платить. Рассчитывала, что декретные и мужнины 200 тысяч — терпимо. А оказывается, что он 100 тысяч каждый месяц детям отдает. Что делать? Уже влюбилась, уже замуж вышла, уже свадьба отплясана, уже совместный быт налажен. Даже заявку на ипотеку подали. В банке как раз и выяснилось, что у него дети.

Тянуть и дальше? Обычно женщины соглашаются, хотя доля незавидная. К примеру, на мужнину общую половину ипотечной квартиры будут иметь право его дети. Пока они не вырастут, лишить их этого права нельзя. Тянуть на себе часть алиментов, бояться, что мужа собьет машина и бывшая заявится за детским наследством? Это ужасно.

Еще ужаснее то, что в таких семьях женщину ставят перед фактом: много родить она не сможет. Ну куда? Денег нет, жилье нормальное не купить, а если купить, то на него трое наследников, не считая свекров. И рожает в такой семье счастливая жена не спустя год, как мечтала, а в лучше случае через пять. И не троих, а одного. Или вовсе не рожает.

Фото: Медиасток.рф

Я встречала семью, в которой муж говорил: зачем рожать, у нас ведь и так есть дети? Причем дети со своей мамой жили в Москве, а мужчина с новой женой — в Краснодаре. Откуда он отправлял больше половины дохода прежней семье, чтобы оплачивать своим детям московский уровень жизни. Жена его в итоге ушла, сделала под 40 лет ЭКО и родила для себя. Мечтала о толпе детишек — теперь один сын, инвалид по зрению.

Вложилась в этого — ищи другого Демографический потенциал — это всегда женщины, а не мужчины. Если представить, что мужчины в стране исчезли, для сохранения разнообразия, избежания мутаций в первых трех-четырех поколениях будет достаточно и тысячи мужчин-доноров.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Если государство станет оказывать женщинам поддержку, а те захотят рожать, они родят столько же, сколько бы родили от 50 миллионов. Пойдут в банк доноров и родят из пробирки. Решение о рождении ребенка всегда принимает женщина. Случаи залетов, переубеждения семьей ничтожны и никакой роли в общей демографической ситуации не играют. Даром что борьба государства идет вокруг этих нескольких тысяч беременностей в год, которые ценой огромных усилий спасают от абортов. Демографию делают не случайные беременности, а трезвая оценка женщиной своего положения. Когда она решает, сколько может выносить и родить без радикального ухудшения собственной жизни.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/AndrIi Kovnir / www.globallookpress.com

В современном мире это означает без нищеты, без риска оказаться в бесправном положении при муже-тиране, которые считает декрет отдыхом, а кормящую мать — нахлебницей. Без риска застрять на годы с детьми в однокомнатной съемной квартире. Еще — без риска потерять квалификацию и возможность восстановиться на работе. И без риска умереть от невыносимой нагрузки, оставаясь наедине с детьми и работой.

Скольким новым гражданам родиться, решает женщина в момент, когда оценивает, во что ей обойдутся дети: сколько дополнительной работы ляжет на ее плечи, сколько денег она потеряет.

Главный фактор при приеме решения — это оценка мужчины: сможет ли он обеспечить, будет ли помогать по дому, не пропадет ли в конце концов, а если пропадет, то будет ли платить алименты? Женщина, которая знает, что второй и третий ребенок окажутся целиком на ней, поскольку муж даже посуду за собой не моет, с высокой долей вероятности этих детей не родит. Как не родит и та, у которой муж режется в игры, прогуливает в барах скромную зарплату, накопления вкладывает не в жилье, а в машину.

Фото: Alexander Legky/Global Look Press / www.globallookpress.com

Но, если женщина знает, что мужчина вообще исчезнет, она ему — с высокой долей вероятности — не родит и первого ребенка. А если у нее подозрения, что он женат, есть дети, алименты, что в собственности единственная «однушка» с толпой наследников, она с таким даже встречаться не будет. Зачем? Привяжешься, привыкнешь, потратишь молодость, потратишь, в конце концов, деньги на организацию совместного быта, в итоге останешься ни с чем: или рожай нищету и работай на обеспечение его детей от предыдущей жены, или в возрасте под тридцать ищи другого.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com

Разобщенное целеполагание Наденька Шевелева встречалась с женатым мужчиной 10 лет и не родила ему. Именно потому и вошла в фольклор: персонаж хоть и редкий, но крайне правдопободный. Редко когда женщина так долго держится за женатого мужчину. А если держится, то она не рожает. Женатый не даст любовнице родить для себя, если он не очень богатый человек. Легитимизация любовниц и многоженства бьет по рождаемости куда сильнее некой пропаганды западных ценностей. Наши люди западные ценности и их пропаганду не видят. А вот измены видят часто.

Что они из этой картины заключают? Во-первых, при отсутствии резкого порицания сожительства и супружеских измен женщины чаще вступают в такие отношения и в итоге не рожают, просидев свою молодость возле женатого.

Во-вторых, брак в их глазах дискредитирован, его ценность нивелирована. Зачем жениться, если муж может легко завести любовницу, опозорит тебя, потом уйдет и все это поощряет государство, раз позволило мужчинам не ставить штамп в паспорт?

Фото: Сергей Пятаков / РИА «Новости»

И так уверенности в мужчинах нет: будет ли зарабатывать, не усядется ли на десять лет в компьютерное кресло за игры, не уляжется ли на диван, не сопьется ли, станет ли помогать по дому? А тут еще надо переживать, как бы он не ушел. Уйдет — его коллеги еще похвалят: как, мол, хитро бывшую кинул. Какие роды? Борцы за рождаемость приводят в пример стародавние времена: бабки в поле рожали, Льву Толстому жена 13 раз родила.

Ну так попробуй в те времена дед бабку с детьми бросить. Уйти от семьи крестьянин в дореволюционной России мог только в монастырь, в юродивые или на каторгу. Даже в солдаты, если не попал под набор, сложно было сбежать — царь следил, чтобы от детей под ружье не бегали. Толстой как ни клял свою Софью Андреевну, а бросил только у смертного одра.

Кто сейчас будет рожать 13 детей, если мужу дозволяется легко уйти из семьи, взять справку о фиктивной зарплате и на 13 детей платить двадцать тысяч в месяц? У нас легитимизированы разврат и аморалка. Как там у Зощенко? Развестись — делов на копейку. В этом смысле мы больная нация. Те самые якобы тлетворные европейцы лихо бросить семью не могут: не только в консервативной Польше или набожной Италии развестись тяжело — светские немцы или австрийцы разводятся годами, там не то что детей — жену бросить не дадут. Вот поэтому и рожают женщины тоже на копейку. Столько, сколько сами могут выносить. Разрешите мужчинам не только оканчивать отношения обманом, но и начинать их с сокрытия детей и брака — вам женщины рожать перестанут вообще.