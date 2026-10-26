Россиян предупредили о рисках занижения стоимости жилья в договоре

Указание заниженной стоимости недвижимости в договоре несет серьезные риски для обеих сторон сделки. Об этом сообщил сайт URA.RU .

Если продавца признают банкротом, кредиторы могут оспорить сделку в суде. В этом случае жилье изымут в пользу долгов, а покупателю вернут лишь сумму из договора. Доплату, переданную под расписку или через ячейку, вернуть практически невозможно. Кроме того, покупатель рискует лишиться статуса добросовестного приобретателя, части налогового вычета и жилищных субсидий.

Продавцу грозят пени, уголовное преследование и штраф ФНС в размере 40% от неуплаченной суммы. При этом схема часто теряет смысл: если указанная цена ниже 70% от кадастровой стоимости объекта, налог начислят исходя из кадастровой оценки.