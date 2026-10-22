В одном флаконе: что даст бизнесу единый переходный налоговый режим

Федеральная налоговая служба анонсировала единый переходный налоговый режим. Он коснется самозанятых, микробизнеса и пользователей упрощенной системы налогообложения. Что это такое простыми словами, выяснил 360.ru.

Что известно о едином переходном налоговом режиме

Концепцию единого переходного налогового режима в России разработают до начала 2027 года, рассказал «Ведомостям» замглавы ФНС Дмитрий Сатин.

Ее введение пройдет в рамках специального налогового режима для самозанятых — эксперимента, который продлится в стране до 31 декабря 2028 года. Также переход осуществят с учетом автоматизированной упрощенной системы налогообложения.

Вероятно, единый переходный налоговый режим станет чем-то средним для всех микробизнесов в стране и начнет действовать не позднее 2027 года.

Какой налог платить по упрощенной системе до 2027 года

Автоматизированная упрощенная система налогообложения, или АвтоУСН, или АУСН — специальный налоговый режим для микробизнеса и самозанятых. Основной ее смысл в небольшом проценте по налогам: его рассчитывают по ставке 8% или 20%.