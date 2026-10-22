В одном флаконе: что даст бизнесу единый переходный налоговый режим
Федеральная налоговая служба анонсировала единый переходный налоговый режим. Он коснется самозанятых, микробизнеса и пользователей упрощенной системы налогообложения. Что это такое простыми словами, выяснил 360.ru.
Что известно о едином переходном налоговом режиме
Концепцию единого переходного налогового режима в России разработают до начала 2027 года, рассказал «Ведомостям» замглавы ФНС Дмитрий Сатин.
Ее введение пройдет в рамках специального налогового режима для самозанятых — эксперимента, который продлится в стране до 31 декабря 2028 года. Также переход осуществят с учетом автоматизированной упрощенной системы налогообложения.
Вероятно, единый переходный налоговый режим станет чем-то средним для всех микробизнесов в стране и начнет действовать не позднее 2027 года.
Какой налог платить по упрощенной системе до 2027 года
Автоматизированная упрощенная система налогообложения, или АвтоУСН, или АУСН — специальный налоговый режим для микробизнеса и самозанятых. Основной ее смысл в небольшом проценте по налогам: его рассчитывают по ставке 8% или 20%.
Чтобы платить налоги по нему, нужно соответствовать следующим параметрам:
- годовой доход не более 60 миллионов рублей;
- в штате не более пяти сотрудников;
- доходы учитывают по данным банков и информации, указанной в личном кабинете налогоплательщиком;
- остаточная стоимость основных средств у организаций не более 150 миллионов рублей;
- расчетные счета нужно держать только в уполномоченных банках, их список указывает ФНС;
- зарплата только безналичным расчетом.
Особенности:
- налог платят не раз в год, а ежемесячно — до 25-го числа;
- не нужно заполнять декларации и 6-НДФЛ;
- отсутствуют обязательные взносы в Социальный фонд на пенсию сотрудников. Есть только фиксированный платеж за травматизм. Социальные гарантии работникам выплачивают из госбюджета;
- налог рассчитывается автоматически.
Микробизнес самостоятельно выбирает, какая форма расчета налога ему выгоднее. Их существует две:
- налог только на доход по ставке 8%;
- налог только на прибыль, то есть «доход минус расход», по ставке 20%. При этом можно учесть убытки в следующих периодах, за счет чего налогооблагаемую базу можно сократить.
В первом случае, если дохода не было, то и платить минимальный налог не потребуется. Если же он рассчитывается по ставке 20%, то есть только с прибыли, то в любом случае придется уплатить в пользу государства 3% от полученного дохода.
Какой налог платят самозанятые до 2027 года
Пока самозанятые в России платят государству налог на профессиональный доход (НПД) по ставке:
- 4% при работе исключительно с физическими лицами;
- 6% при работе с юрлицами и ИП.
Параметры:
- доход не должен превышать 2,4 миллиона в год. Если он выше, то человеку следует перейти на другой налоговый режим;
- сотрудников нанимать нельзя;
- обязательных отчислений в Соцфонд нет: это делается добровольно;
- не нужно сдавать декларации и отчетности: чеки и налоги формирует специальное приложение.
Также при регистрации в приложении «Мой налог», через которое работают все самозанятые, можно снизить налогооблагаемую базу на 10 тысяч рублей, тем самым временно ставка достигнет 3–4%. Оплачивают налог ежемесячно — до 28-го числа.
Для чего нужен единый переходный налоговый режим
По словам Сатина, режим вводят для предотвращения дробления бизнесов, к которому прибегают некоторые предприниматели, чтобы уменьшить ставку налога. Также это должно приостановить уход бизнесов в теневой сектор.
Не исключено, что единый переходный налоговый режим прорабатывают на замену АУСН, которая действует в России до 2027 года, а также самозанятости, которая существует в стране в экспериментальном режиме до конца 2028 года. Вероятно, концепция объединит лучшие стороны обоих действующих спецрежимов.
Кроме того, концепция включит в себя доработки в следующих областях:
- операциях В2В (business-to-business) — одна компания продает товары или услуги другой;
- операциях В2С (business-to-customer) — компания продает товары или услуги физическому лицу;
- индексации порогов применения самозанятости.
«Единый переходный специальный налоговый режим позволит компаниям по мере их роста понемногу увеличивать налоговую нагрузку, чтобы она не была рывковой», — подытожил замглавы ФНС.