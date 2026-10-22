360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В одном флаконе: что даст бизнесу единый переходный налоговый режим

    Фото: Медиасток.рф

    Федеральная налоговая служба анонсировала единый переходный налоговый режим. Он коснется самозанятых, микробизнеса и пользователей упрощенной системы налогообложения. Что это такое простыми словами, выяснил 360.ru.

    Что известно о едином переходном налоговом режиме

    Концепцию единого переходного налогового режима в России разработают до начала 2027 года, рассказал «Ведомостям» замглавы ФНС Дмитрий Сатин.

    Ее введение пройдет в рамках специального налогового режима для самозанятых — эксперимента, который продлится в стране до 31 декабря 2028 года. Также переход осуществят с учетом автоматизированной упрощенной системы налогообложения.

    Вероятно, единый переходный налоговый режим станет чем-то средним для всех микробизнесов в стране и начнет действовать не позднее 2027 года.

    Какой налог платить по упрощенной системе до 2027 года

    Автоматизированная упрощенная система налогообложения, или АвтоУСН, или АУСН — специальный налоговый режим для микробизнеса и самозанятых. Основной ее смысл в небольшом проценте по налогам: его рассчитывают по ставке 8% или 20%.

    Деньги
    Фото: Деньги/Медиасток.рф

    Чтобы платить налоги по нему, нужно соответствовать следующим параметрам:

    Особенности:

    сгенерировано с помощью ИИ
    Фото: сгенерировано с помощью ИИ/360.ru

    Микробизнес самостоятельно выбирает, какая форма расчета налога ему выгоднее. Их существует две:

    В первом случае, если дохода не было, то и платить минимальный налог не потребуется. Если же он рассчитывается по ставке 20%, то есть только с прибыли, то в любом случае придется уплатить в пользу государства 3% от полученного дохода.

    Какой налог платят самозанятые до 2027 года

    Пока самозанятые в России платят государству налог на профессиональный доход (НПД) по ставке:

    Параметры:

    сгенерировано с помощью ИИ
    Фото: сгенерировано с помощью ИИ/360.ru

    Также при регистрации в приложении «Мой налог», через которое работают все самозанятые, можно снизить налогооблагаемую базу на 10 тысяч рублей, тем самым временно ставка достигнет 3–4%. Оплачивают налог ежемесячно — до 28-го числа.

    Для чего нужен единый переходный налоговый режим

    По словам Сатина, режим вводят для предотвращения дробления бизнесов, к которому прибегают некоторые предприниматели, чтобы уменьшить ставку налога. Также это должно приостановить уход бизнесов в теневой сектор.

    Не исключено, что единый переходный налоговый режим прорабатывают на замену АУСН, которая действует в России до 2027 года, а также самозанятости, которая существует в стране в экспериментальном режиме до конца 2028 года. Вероятно, концепция объединит лучшие стороны обоих действующих спецрежимов.

    Кроме того, концепция включит в себя доработки в следующих областях:

    «Единый переходный специальный налоговый режим позволит компаниям по мере их роста понемногу увеличивать налоговую нагрузку, чтобы она не была рывковой», — подытожил замглавы ФНС.