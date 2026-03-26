Фейк: Сбер переведет в цифровые рубли до 30% средств клиентов

За вбросом о переводе накоплений россиян в цифровые рубли нашли мошенников

В Сети появилась информация, что с 3 апреля Сбер запустит цифровой кошелек и начнет конвертировать до 30% средств клиентов в цифровые рубли. Однако эта информация оказалась ложной.

Фейк

Сбер запустит цифровой кошелек и переведет в цифровые рубли до 30% средств клиентов с 3 апреля.

Правда

Официально банк подобных планов не подтверждал — на сайте организации соответствующие анонсы отсутствуют. Все, что распространяется под видом новости, сводится к фишинговым ссылкам на копию сайта infosber.org.

Если проанализировать страницу, можно заметить признаки мошенничества. Домен зарегистрировали 23 марта 2026 года — за считаные дни до появления ложных сообщений. Сайт размещен на хостинге в Германии, SSL-сертификат оформлен лишь до июня, а истории ресурса в веб-архиве нет.

На самом деле внедрение цифрового рубля происходит по плану регулятора. С 1 сентября 2026 года крупнейшие банки подключатся к платформе ЦБ, но использование цифровой валюты останется добровольным.

Автоматически открывать счета никто не будет, переводы для граждан сделают бесплатными, а комиссии для бизнеса — минимальными. Об этом ранее заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Текущая волна фейков — не единичный случай. Ранее в Сети уже появлялись аналогичные вбросы о насильственном переводе россиян на цифровой рубль и о мнимой возможности ЦБ списывать средства с цифровых кошельков.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.