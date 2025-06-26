Фейк: с августа россиян насильно переведут на цифровой рубль

В социальных сетях активно обсуждают новость о том, что с 1 августа россиян обяжут использовать цифровой рубль. Уже сейчас сотрудники «Сбербанка» якобы занимаются «оцифровкой подписей» россиян с помощью новых квитанций. Авторы постов настаивают: когда число операций с цифровой валютой превысит 50%, наличные перестанут выпускать. Так ли это, выяснил 360.ru.

Фейк

В Сети появились посты о том, что якобы «Сбербанк» уже начал вводить цифровой рубль. Для этого в финорганизации сменили квитанции, в которых просят расписаться, не выходя за границы выделенного для подписи поля. Таким образом, по мнению авторов постов, происходит оцифровка подписи.

Также в тексте прописано, что 1 августа 2023 года был опубликован приказ № 340, согласно которому всех граждан переведут на цифровые деньги. Читателей пугают тем, что уже после первого опыта с цифровым рублем закроет гражданам доступ к традиционным банкнотам и монетам, а при достижении доли операций с цифровым рублем 50% от общего количества расчетных операций, бумажные деньги и вовсе перестанут печатать.

Правда

На самом деле, подобные публикации распространяются в основном по сообществам, где часто появляются посты от противников вакцинации, а также любителей конспирологии. Важно знать, что ЦБ России обязал крупнейшие банки предоставить возможность гражданам совершать операции с цифровым рублем только с 1 сентября 2026 года. Речи о принудительном внедрении нет, тем более в этом году.

В том же материале Центробанка подчеркивается, что цифровой рубль — это цифровая форма национальной валюты, которая создана именно для расширения возможностей платежей и переводов, а не для замещения традиционных банкнот или безналичных рублей на банковских счетах. Цифровые рубли будут находиться в обращении наряду с наличными и безналичными. Отдельно отмечается, что все операции с цифровой национальной валютой для граждан будут бесплатными. Люди будут сами выбирать, какой формой рубля пользоваться.

В материалах ЦБ также говорится, что никто не обязывает отдельно взятого гражданина пользоваться цифровыми рублями. Если кто-то переведет цифровые рубли человеку, не желающему иметь нацвалюту в цифровом виде, он в любой момент сможет мгновенно перевести их себе на счет в банке, а затем при желании снять наличные в банкомате или кассе банка.

Таким образом, информация о том, что «Сбербанк» уже повсеместно вводит цифровой рубль и что в дальнейшем от традиционных форм национальной валюты откажутся, является недействительной.

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