Фейк: ЦБ сможет обнулить счета держателей цифровых рублей

В мессенджерах распространили видео с информацией о полномочиях, которые якобы получил Центробанк. В ролике утверждали, что ЦБ сможет обнулить счета держателей цифровых рублей. Однако эти сообщения оказались ложными.

Фейк

В Сети растиражировали видео, на котором говорилось о нюансах законодательства, по которым Центробанк якобы вправе обнулить счета держателей цифровых рублей, а также определять их размер, срок и перечень операций, которые возможно совершать.

Правда

Ролик оказался фейком, который не имеет ничего общего с действительностью. Цифровой рубль — такие же деньги, как и на обычном банковском счете, и владелец обладает всеми правами собственности на них.

Все операции со счетом клиента возможны только на основании судебного решения, которое вступило в силу. Эти положения приводятся в Федеральном законе «О цифровой валюте».

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.