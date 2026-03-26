Набиуллина объяснила, для кого цифровой рубль будет обязательным

Цифровой рубль не станет обязательным для граждан после запуска с 1 сентября 2026 года. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании в Госдуме.

«Обязательным цифровой рубль будет для банков и торгово-сервисных предприятий, которые должны принимать оплату в цифровом рубле, то есть для инфраструктуры, но не для граждан», — процитировал ее ТАСС.

По словам Набиуллиной, автоматически открываться счет цифрового рубля никому не будет. Он станет доступен по желанию и станет третьей формой национальной валюты наряду с наличной и безналичной.

У цифрового рубля есть свои преимущества: бесплатные переводы для граждан и минимальные комиссии для бизнеса. При этом ЦБ не собирается искусственно форсировать внедрение инструмента.

Ранее Центробанк сообщил, что россияне смогут расплачиваться цифровыми рублями на сайтах и в приложениях магазинов.