Большинство россиян получат январскую пенсию до 30 декабря

Большинству пенсионеров январская пенсия придет до 30 декабря. Об этом сообщили РИА «Новости» в Социальном фонде.

«В связи с приближающимися новогодними праздниками большинство пенсионеров в России досрочно получат пенсию за январь. Предновогодняя выплата, в частности, коснется тех, у кого перечисление пенсии через банк выпадает на дни зимних каникул. <…> Пенсия за январь будет перечислена на счета пенсионеров до 30 декабря», — сказали в ведомстве.

Там уточнили, что это касается тех, кто обычно получает пенсию в период с 1 по 11 число каждого месяца. В январе в эти дни будут новогодние праздники. После этого выплаты пенсий через банки возобновятся по обычному графику.

Соцфонд объявил о досрочной выплате всех видов пенсий: страховых, социальных, накопительных, по старости и по инвалидности. Дополнительные выплаты также будут перечислены в срок. Средства зачислят автоматически, без необходимости обращаться в фонд.

По почте пенсию доставят по графику — с 3 по 25 января. В этот же период выплаты можно будет получить в почтовом отделении.

Страховые пенсии за январь вырастут на 7,6%, сообщили в Соцфонде. В среднем они увеличатся почти на две тысячи рублей — до 27,7 тысячи. По данным ведомства, прибавку получат более 38 миллионов человек.

Ранее юрист Илья Русяев напомнил, что право на пенсию закреплено федеральным законом. Однако некоторые граждане, не выполнившие необходимые условия, могут остаться без выплат. Речь идет о страховой пенсии по старости.