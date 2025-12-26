Кто останется без пенсии? Россиянам напомнили о важном условии для выплат в старости

Право на получение пенсии закрепляется федеральным законодательством, но некоторые граждане, не выполнившие определенные условия, останутся без выплат. Об этом RT заявил юрист Илья Русяев.

Он уточнил, что речь идет о страховой пенсии по старости, которая назначается при достижении определенного возраста, наличии страхового стажа и установленного количества пенсионных коэффициентов.

В некоторых случаях назначение выплат невозможно. По словам эксперта, пенсию не получат россияне, у которых нет 15 лет страхового стажа или имеющие менее 30 пенсионных баллов.

Для этой категории граждан полагаются только социальные выплаты по старости, которые направляются значительно позже — при достижении 70 лет для мужчин или 65 лет для женщин. Необходимым условием для получения также является проживание на территории России.

Пенсия не полагается иностранцам и лицам без гражданства, которые не имеют вида на жительство и прожили в стране менее 15 лет.

«Прекращается выплата также при выезде за границу на ПМЖ, если не соблюдены специальные соглашения», — уточнил юрист.

Ранее президент НАПФ Сергей Беляков назвал пенсионные сбережения целесообразными при любом доходе, превышающем прожиточный минимум. Он добавил, что важен не столько размер откладываемой суммы, сколько регулярность накоплений.