Бизнес призвал сократить пятиступенчатую шкалу НДФЛ

Правительство внесло слишком сложную пятиступенчатую шкалу НДФЛ, заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. В интервью РБК он предложил сократить количество ставок и поднять пороги доходов.

Он подтвердил, что предложенная кабмином налоговая реформа отвечала запросу россиян на социальную справедливость и предполагала, что богатые станут больше вносить в казну. Однако, по мнению Шохина, она слишком сложная и принесет риски.

«Такая длинная шкала с достаточно высокой предельной ставкой будет способствовать усложнению администрирования и уходу граждан с высокими доходами в серую зону, что приведет к размытию налоговой базы», — предупредил он.

Шохин предложил компромиссный, как он его назвал, вариант — сократить количество ставок и установить верхнюю планку на уровне 18% вместо 22%. Порог в пять миллионов рублей дохода он призвал установить для применения ставки 13%, а ставку 15% применять при доходах от пяти до 50 миллионов рублей.

Поправки в Налоговый кодекс России разработал Минфин. Правительство одобрило предложенную донастройку налоговой системы, и законопроект внесли в Госдуму.