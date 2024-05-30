Правительство одобрило законопроект Минфина о налогах

Российское правительство одобрило поправки, которые Минфин предложил внести в налоговую систему страны. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Пакет законопроектов предполагает внесение изменений в закон о бюджете на 2024 год, а также в Налоговый и Бюджетный кодексы.

Ранее экономист Валерий Корнеев рассказал, что представленный Минфином проект не нанесет никакого ущерба. Он назвал предложенные изменения обоснованными и выразил мнение, что никаких резких изменений не будет. Эксперт добавил, что теперь предприниматели с большим торговым оборотом не смогут сокращать свои налоговые расходы за счет открытия большого количества ИП.