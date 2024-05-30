Правительство подняло планку начала прогрессивной шкалы НДФЛ «с запасом»

Правительство России решило сделать выше минимальную планку отсечения для прогрессивной ставки НДФЛ, чтобы она коснулась лишь 3% жителей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина .

В качестве первой планки для применения прогрессивной ставки примут удвоенный показатель средней зарплаты в России.

По словам председателя правительства, целью является прежде всего выстраивание справедливой налоговой системы. Для этого прошла необходимая подготовительная работа, широкая дискуссия состоялась на площадках Госдумы. Большую часть предложений парламентариев в итоге учли.

«Правительство решило учесть рекомендацию с запасом, повысив этот уровень до 200 тысяч рублей, — и в результате изменения коснутся 3% работающего населения, тех, кто действительно получает больше доход», — отметил Михаил Мишустин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что в Кремле внимательно следят за активной дискуссией по изменениям в налоговой системе.