Азербайджан компенсирует плохой урожай яблок в России

Урожай яблок в России сократится незначительно, выпавшие объемы компенсируют поставками из других стран. Замруководителя Россельхознадзора Антон Кармазин исключил рост цен, сообщил ТАСС .

«Что касается яблок, в связи с нынешними погодными условиями Минсельхоз России прогнозирует по плодовым небольшой недобор урожая», — сказал он.

Кармазин заявил, что в Россию каждый год завозили фрукты, овощи и ягоды из ближнего и дальнего зарубежья, в основном экзотические. Так же поступят и с яблоками. По словам чиновника, недобор восполнят поставками из Азербайджана, Турции, Белоруссии, Армении, Сербии и Приднестровья. Он заверил, что розничные цены не повысятся.

Весенние заморозки в 2024 году уничтожили примерно 1% посевов площадью 830 тысяч гектаров. Минсельхоз допустил введение режима ЧС федерального уровня.