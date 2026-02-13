Здание Рижского вокзала в Москве выставят на аукцион

Правительство дало добро на продажу здания Рижского вокзала в Москве. Его выставят на открытый аукцион, следует из подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным распоряжения. Документ разместили на портале официального публикования правовых актов.

Начальной ценой объявят рыночную стоимость. Ее определят, основываясь на составленном независимым оценщиком отчете.

В пресс-службе РЖД ситуацию пока официально не комментировали.

О возможной продаже здания Рижского вокзала, напомнил РБК, говорили еще осенью 2024 года. На тот момент холдинг оценивал его стоимость примерно в миллиард рублей.

Предполагалось, что благодаря сделке по вокзалу здание как объект культурного наследия интегрируют в современную городскую среду в другом статусе, а для жителей Москвы и туристов создадут привлекательную общественную зону.

Рижский вокзал, построенный в неорусском стиле, открыли в 1901 году. Он несколько раз менял название, получив современное только в 1946-м. Ансамбль вокзала в 2021 году включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения.