Рижский вокзал выставили на продажу

Российские железные дороги выставили на продажу здания Рижского вокзала в Москве. Информация появилась на сайте «Недвижимость РЖД» . Стартовая цена — четыре миллиарда рублей.

В компании отмечают, что вокзал давно не используют для пассажирских перевозок, поэтому его можно приспособить под новые функции.

Общая площадь объекта — более 7700 квадратных метров. В продажу входят основное здание, нежилое помещение и земельный участок площадью свыше 13 тысяч квадратных метров.

Рижский вокзал, ранее Виндавский, построили в 1899–1901 годах по проекту Станислава Бржозовского. Здание в русском стиле с элементами архитектуры XVII века стоит на Рижской площади — на пересечении проспекта Мира и Сущевского Вала.

В 2021 году ансамбль включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения. С марта 2023 года по сентябрь 2024 года вокзал закрывали для реконструкции и строительства транспортно-пересадочного узла.

В феврале правительство одобрило продажу Рижского вокзала на открытом аукционе.