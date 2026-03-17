Москвичей беспокоит будущее Рижского вокзала

ОАО «РЖД» выставило на продажу здания Рижского вокзала в Москве. Уже длительное время они не использовались для пассажирских перевозок, что открыло возможность адаптировать их для других целей. По Генплану Москвы, на месте вокзала не предусматривается строительство жилой или деловой недвижимости. В Департаменте транспорта Москвы полностью разделяют позицию всех москвичей, которые заинтересованы в дальнейшем бережном развитии этого исторического объекта, как в культурном, так и в социальном плане.

«Рижский вокзал всегда являлся важным транспортным объектом для столицы и ее жителей, это часть истории Москвы, один из самых красивых вокзалов города. Кроме того, Рижский вокзал — историческое здание, объект культурного наследия», — рассказали представители Департамента транспорта.

ОАО «РЖД», являясь собственником Рижского вокзала, приняли решение о продаже вокзала. Исторически рядом с этой территорией сложился большой транспортный узел и сейчас развитие транспортной инфраструктуры здесь продолжается.

Так, рядом с вокзалом уже работает станция МЦД-2, останавливаются пригородные поезда Рижского направления, вблизи расположены станции БКЛ и Калужско-Рижской линий метро. А в будущем здесь будут останавливаться поезда МЦД-3, МЦД-4 и ВСМ.

Интересно Общая площадь продаваемого здания составляет более 7,7 тысячи «квадратов». В нее входят само здание вокзала и нежилое помещение. Согласно объявлению о продаже, они полностью готовы к эксплуатации. Вместе с ними потенциальный покупатель получит земельный участок свыше 13 тысяч квадратных метров.

На фоне публикации о продаже вокзала в Сети появились опасения, что вокзал превратится в коммерческий объект. Однако в Дептрансе указывают, что в текущие градостроительные планы участок с Рижским вокзалом, выставленный на торги РЖД, не входит.

И, согласно утвержденной граддокументации, вокзал сохраняет свое существование, на его месте не предусматривалось строительство жилой или деловой недвижимости.

Департамент транспорта Москвы, как и все москвичи, заинтересован в дальнейшем бережном развитии этого исторического объекта, как в культурном, так и в социальном плане.

Использовать историческое здание исключительно как коммерческий объект, конечно, было бы неправильно, говорит директор Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А. В. Щусева Наталья Шашкова. Ведь Рижский вокзал — это, конечно, не только архитектура, это средоточие городской жизни и зеркало истории.

Именно сюда прибывали первые составы с воинами-победителями в 1945 году, здесь снимали горячо любимый всеми фильм «Вокзал для двоих». Коренные жители столицы, возможно, знают по рассказам бабушек и дедушек, что на Рижском вокзале был очень хороший ресторан, популярный не только у путешественников, но и у горожан.

«Учитывая историческую ценность Рижского вокзала, на мой взгляд, хорошо было бы организовать здесь общественное пространство — место, где могли бы проходить городские события, выставки, культурные и образовательные мероприятия. Такие исторические здания лучше всего раскрываются именно в общественной функции», — убеждена культуролог.

Из истории Рижского вокзала

Первоначально Рижский вокзал назывался Виндавским, и, конечно, он относится к числу наиболее узнаваемых и красивых памятников столицы, подчеркивает Шашкова.

Важно понимать, что это не просто транспортный объект, а важная часть архитектурной и городской истории Москвы. Наталья Шашкова

В XIX — начале XX веков железнодорожные вокзалы воспринимались как парадные ворота города, поэтому их проектирование поручали исключительно выдающимся зодчим. Рижский вокзал возвели по проекту Станислава Бржозовского под наблюдением Юлия Дидерихса в 1897–1901 годах. Он выполнен в неорусском стиле. Характерные для древнерусского зодчества декоративные элементы — бегунки и поребрики, фигурные наличники окон, каменные гирьки, украшающие дверные и оконные проемы — создают ему пластически сложный и выразительный образ. Рижский вокзал — это часть городской памяти, здание, уникальное с точки зрения архитектуры, истории и расположения. Очень важно, чтобы его дальнейшее развитие происходило бережно и с уважением к его роли в жизни москвичей и гостей города, заключила культуролог.