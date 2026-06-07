Аксаков допустил снижение ключевой ставки до 10%

Ключевая ставка Центробанка России на конец 2026 года может составить 10-12%. Об этом РИА «Новости» в интервью на ПМЭФ заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«На конец года ключевая будет на уровне 12%. Но если динамика инфляции все-таки будет отрицательной, как в последние предыдущие две недели, то могут быть более решительные шаги и снижение ключевой до 10%», — сказал он.

В апреле Банк России снизил ключевую ставку восьмой раз подряд — до 14,5%. В начале 2025 года она составляла 21%, в конце — 16%.

Ранее Аксаков предполагал, что на заседании 19 июня Центробанк может принять решение о снижении ключевой ставки до 13,5% — на 1%. По его словам, у регулятора есть на это основания, так как цены в экономике перестали расти и даже начали снижаться.

Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов также заявил, что ЦБ снизит ключевую ставку, но на полпроцента — до 14%.