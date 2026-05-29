Деньги станут доступнее? В Сбере дали неожиданный прогноз по ключевой ставке

Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки ЦБ в июне до 14 процентов

Центробанк готовится снова снизить ключевую ставку. К такому выводу пришел заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в преддверии Петербургского международного экономического форума. Его процитировало РИА «Новости» .

Аналитики Сбербанка полагают, что регулятор снизит ставку до 14%, то есть опустит ее всего на половину процентного пункта. По словам топ-менеджера, в пользу очередного смягчения денежно-кредитной политики говорит большинство макроэкономических индикаторов.

Одной из основных причин снижения ставки может стать низкая инфляция. Весной 2026 года этот показатель оказался существенно лучше, чем за тот же период прошлого года.

Кроме того, курс национальной валюты остается стабильным, дефицит рабочей силы на предприятиях начинает сокращаться.

Весной 2026 года Банк России продолжил курс на смягчение, и на апрельском заседании совет директоров ЦБ утвердил восьмое снижение подряд, установив планку на отметке 14,5 процента годовых.