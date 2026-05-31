Депутат Госдумы Аксаков заявил о возможном снижении ключевой ставки с 19 июня

Аксаков: ЦБ может снизить ключевую ставку до 13,5% на заседании 19 июня

В июне Банк России может снизить ключевую ставку до 13,5%, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом сообщил ТАСС .

Ближайшее заседание директоров Центробанка пройдет 19 июня. Аксаков предположил, что на нем примут решение о снижении ключевой ставки на 1 процентный пункт, до 13,5%.

По его словам, сейчас цены в среднем в экономике перестали расти и даже начали снижаться. Парламентарий уточнил, что такую тенденцию наблюдали за короткий промежуток времени, но данный показатель все равно можно считать сигналом.

«Значит у Центрального банка есть все основания для более решительного снижения ключевой ставки, чем это было в прошлый раз», — пояснил глава комитета Госдумы.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов также высказал предположение, что ключевая ставка в ближайшее время станет ниже. Аналитики компании прогнозируют, что ее величина составит 14%.