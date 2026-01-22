Очевидцы резни в лицее в Нижнекамске сначала приняли происходящее за проверку

В лицее в Нижнекамске, на который напал школьник, слышали звуки, похожие на выстрелы, а затем стоны. Об этом рассказал 360.ru источник.

Нападение произошло во время первого урока. По словам источника, учеников вскоре начали эвакуировать, на втором этаже лицея в коридоре они заметили капли крови.

Другой свидетель сообщил, что изначально происходящее приняли за проверку. Около часа ученики оставались в классе. Нападавший, по его словам, раскидал по этажам петарды.

Фото: 360.ru
В управлении МВД по Татарстану подтвердили информацию о нападении. Полицейские сообщили, что нападавший — 13-летний ученик этого же лицея, его задержали прибывшие сотрудники Росгвардии. Обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются.

