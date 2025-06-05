Жительницу Ялты приговорили к 17 годам колонии за госизмену
Верховный суд Крыма вынес приговор жительнице Ялты, обвиняемой в госизмене. Женщина жертвовала деньги на нужды ВСУ, сообщили в пресс-службе ФСБ.
Правоохранители выяснили, что 35-летняя россиянка с принадлежавшего ей счета переводила средства на приобретение беспилотников, используемых украинскими боевиками.
Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и с последующим ограничением свободы сроком полтора года.
Ранее стало известно, что жителя Макеевки лишили гражданства и посадили на шесть с половиной лет за госизмену. Молодой человек добровольно передавал украинским спецслужбам сведения об объекте критической инфраструктуры в регионе.
Срок смягчили, поскольку на момент задержания обвиняемому не было 18 лет.