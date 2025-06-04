Жителя Макеевки лишили гражданства и посадили на 6,5 года за госизмену

Мосгорсуд приговорил уроженца Макеевки, обучавшегося в одном из столичных вузов, к шести годам и шести месяцам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Ростовской области.

По данным следствия, в начале прошлого года молодой человек добровольно вышел на связь с украинскими спецслужбами и передал сведения, которые могли бы нанести ущерб одному из объектов критической инфраструктуры в регионе.

Столь мягкий срок обусловлен тем, что на момент преступления задержанному не было 18 лет. Кроме того, по инициативе ФСБ в сентябре прошлого года его лишили российского гражданства. Молодой человек признал вину и раскаялся в содеянном.

Ранее в ДНР приговорили к 13 годам лишения свободы жителя Енакиева, который добровольно переводил деньги украинским боевикам, прекрасно понимая, на что те будут их тратить.