Жителя Херсонской области задержали при попытке сбыть наркотики

Сотрудники УФСБ России по Херсонской области пресекли деятельность местного жителя 1972 года рождения, подозреваемого в незаконном сбыте наркотических средств. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, мужчина приобрел крупную партию наркотиков. Его задержали оперативниками при попытке их реализации. В ходе обыска у мужчины изъяли готовые к употреблению вещества в крупном размере.

На основании материалов УФСБ возбудили уголовное дело по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

Задержанного отправили под стражу. Сейчас силовики выясняют все обстоятельства дела и проверяют, мог ли он быть связан с другими участниками незаконного оборота наркотиков.

