Правоохранители ликвидировали наркопритон в жилом доме под Саратовом

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального управления МВД России «Энгельсское» обнаружили и ликвидировали наркопритон в жилом доме. Об этом сообщил телеканал « Саратов24 ».

Жители дома на улице Колотилова рассказали полиции о подозрительных собраниях в одной из квартир. Правоохранители установили, что помещение регулярно использовалось для употребления запрещенных веществ.

В отношении 38-летней собственницы квартиры, ранее уже имевшей судимости, было возбуждено уголовное дело по статье 232 УК РФ. Женщине грозит до четырех лет лишения свободы.