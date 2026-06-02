Жителя Донецка задержали за призывы к ракетным ударам по ДНР

ФСБ задержала жителя Донецка за призывы к ракетным ударам по ДНР

Оперативники ФСБ задержали в Донецке местного жителя, призывавшего к нанесению по республике ракетных ударов. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по ДНР.

Силовики установили, что 19-летний местный парень разместил в мессенджере Telegram комментарии с призывом атаковать ДНР. Также он оправдывал действия одного из украинских террористических формирований.

Против подозреваемого завели уголовное дело о публичном оправдании терроризма и призывах к террористической деятельности.

Ранее бойцы ФСБ задержали жительницу Мариуполя за передачу спецслужбам Украины информации о местах дислокации российских военных. Ей предъявили обвинение по статье о государственной измене.

Также в Крыму задержали двух россиян, передававших сведения об оборонительных объектах, представителях территориальной обороны и перемещении военной техники.