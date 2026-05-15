В Мариуполе задержали пособницу СБУ

УФСБ задержало жительницу Мариуполя за передачу Украине данных о войсках РФ

Оперативники ФСБ в ДНР задержали жительницу Мариуполя за передачу украинским спецслужбам информации о местах дислокации подразделений ВС России. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства.

Силовики выяснили, что 36-летняя подозреваемая в мессенджере отправляла противнику сведения о местах размещения подразделений Вооруженных сил России в Мариупольском муниципальном округе.

Против нее завели уголовное дело по статье «Государственная измена», расследование продолжается. На допросе задержанная раскаялась в своем поступке.

Днем ранее сотрудники ФСБ в Крыму задержали двух россиян, которые передавали информацию о представителях территориальной обороны, сведения об оборонительных объектах и перемещении военной техники. Эти данные могли использоваться при совершении атак ВСУ.