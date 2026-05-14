В Крыму задержали двоих россиян по подозрению в госизмене

В Крыму сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность двух россиян, подозреваемых в государственной измене. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

«Житель Красноперекопского района, 1975 года рождения, посредством мессенджера Telegram инициативно установил контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины и передал ему фото- и видеоматериалы, географические координаты и иные сведения о местах дислокации объектов Вооруженных Сил Российской Федерации на территории полуострова», — заявили в ведомстве.

Другой подозреваемый — житель Симферополя 1962 года рождения. Он через интернет связался с Государственной пограничной службой Украины и согласился на конфиденциальное сотрудничество. Мужчина даже выбрал себе агентурный псевдоним.

По заданию куратора он передал данные о кадровом составе и персональную информацию о представителях территориальной обороны Крыма, а также сведения о перемещении военной техники и оборонительных объектах. Эти данные могли быть использованы для планирования диверсий и нанесения ударов.

Оба задержанных арестованы. В отношении них возбудили уголовные дела о госизмене.

