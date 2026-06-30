Жителя Донецка задержали за призывы к экстремизму
В ДНР задержали мужчину по подозрению в призывах к экстремизму
Оперативники ФСБ задержали жителя Донецка по подозрению в призывах к экстремизму. Об этом сообщили в управлении ведомства по ДНР.
Силовики установили, что задержанный публиковал комментарии с призывами к насильственным действиям над группой лиц по национальному признаку.
Следователи завели уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», расследование продолжается.
Ранее ФСБ в Крыму задержала агента СБУ, передававшего информацию о перемещении военной техники. Мужчина снабжал спецслужбу Украины разведывательными данными.
Затем он получил новое задание — найти схрон по координатам, извлечь содержимое и перевезти в указанное место. Преступника взяли, когда он доставал взрывчатку из тайника.
До этого ФСБ сорвала теракт в здании суда в Мариуполе. По указке СБУ также действовал россиянин.