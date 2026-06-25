Задержанный в Крыму агент признался, что передавал СБУ разведданные

Задержанный в Крыму агент рассказал, что передавал СБУ данные о перемещениях российской военной техники. Об этом сообщило РИА «Новости» , кадры допроса предоставила агентству ФСБ.

Некоторое время мужчина снабжал украинскую спецслужбу информацией. Затем ему дали новое задание — найти по координатам схрон, извлечь его содержимое и переместить в указанное место.

Силовики задержали преступника, когда он извлекал из тайника взрывчатку.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в здании суда в Мариуполе. Оперативники задержали действовавшего по указке украинских спецслужб россиянина. Мужчина изъял самодельное взрывное устройство из ранее подготовленного тайника и планировал привести его в действие.