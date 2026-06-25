ФСБ предотвратила теракт в здании суда в Мариуполе. Силовики задержали действовавшего по указке украинских спецслужб россиянина, сообщил ЦОС ведомства.

Оперативники установили, что житель города Мариуполя в Telegram связался с представителем украинских спецслужб. Мужчина изъял самодельное взрывное устройство из ранее подготовленного тайника и планировал привести его в действие в здании городского суда.

Следственный отдел ФСБ по республике завел уголовные дела по статье о государственной измене, незаконному приобретению взрывных устройств и приготовлении к теракту. Суд отправил подозреваемого под стражу, расследование продолжается.

Ранее силовики задержали в Ставропольском крае двух женщин-смертниц, которые планировали совершить теракт в Пятигорске. Они также действовали под руководством украинских кураторов.