Житель Севастополя получил 16 лет за подготовку к теракту и шпионаж

ФСБ расследовала дело о подготовке к теракту против жителя Севастополя

ФСБ завершила расследование уголовного дела о подготовке к теракту, шпионаже и незаконном хранении взрывчатых веществ против жителя Севастополя. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.

В ФСБ уточнили, что мужчину 1978 года рождения, завербованного украинскими спецслужбами, задержали год назад. По заданию кураторов он готовил теракт на объекте транспортной инфраструктуры в Крыму.

Южный окружной военный суд признал севастопольца виновным и приговорил его к 16 годам лишения свободы.

Ранее в Керчи задержали 23-летнего местного жителя, который по заданию СБУ собирал информацию о местах дислокации российских систем ПВО.

Кроме того, в Крыму поймали троих агентов украинской военной разведки — двоих россиян и одного гражданина Молдавии. Они планировали подрывы в городах полуострова и собирали секретные сведения о российских военных.