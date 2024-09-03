Житель Севастополя получил 16 лет за подготовку к теракту и шпионаж
ФСБ расследовала дело о подготовке к теракту против жителя Севастополя
ФСБ завершила расследование уголовного дела о подготовке к теракту, шпионаже и незаконном хранении взрывчатых веществ против жителя Севастополя. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.
В ФСБ уточнили, что мужчину 1978 года рождения, завербованного украинскими спецслужбами, задержали год назад. По заданию кураторов он готовил теракт на объекте транспортной инфраструктуры в Крыму.
Южный окружной военный суд признал севастопольца виновным и приговорил его к 16 годам лишения свободы.
Ранее в Керчи задержали 23-летнего местного жителя, который по заданию СБУ собирал информацию о местах дислокации российских систем ПВО.
Кроме того, в Крыму поймали троих агентов украинской военной разведки — двоих россиян и одного гражданина Молдавии. Они планировали подрывы в городах полуострова и собирали секретные сведения о российских военных.