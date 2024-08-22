Трех агентов военной разведки Украины задержали в Крыму

ФСБ сообщила о задержании в Крыму трех агентов украинской военной разведки

Фото: РИА «Новости»

Трех агентов военной разведки Украины, двое из которых граждане России и один — Молдавии, задержали в Крыму. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Мужчины планировали подрывы и собирали информацию о российских войсках.

«Задержан агент ГУР МОУ, гражданин России, 1965 года рождения, прошедший на Украине минно-взрывную, стрелковую подготовку, а также обучение по выявлению наружного наблюдения и конспиративным способам связи», — передали в пресс-службе.

Оказалось, что он изготовил самодельную взрывчатку, которую использовали в июле 2024 года для минировании газопровода в Крыму.

Другой 51-летний россиянин передавал украинским спецслужбам информацию о расположении военных объектов на территории полуострова, местах проживания военных и их авто.

Задержанный 32-летний уроженец Молдавии ранее был судим за кражи на Украине. В апреле 2024 года он начал сотрудничать со спецслужбами, собирать сведения и фото о российской военной технике и системах противовоздушной обороны.

Ранее в Крыму задержали 42-летнего агента украинской военной разведки, который передавал противнику данные о местах постоянной дислокации российской армии в Крыму и Севастополе. Мужчину арестовали и возбудили уголовное дело о шпионаже. Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.

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