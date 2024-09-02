Жителя Керчи задержали за передачу Украине данных о средствах ПВО

ФСБ: в Крыму задержали мужчину за передачу Украине данных о силах ПВО

Жителя Керчи задержали за передачу Украине информации о средствах противовоздушной обороны Крыма. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Злоумышленником оказался мужчина 2001 года рождения. Он установил контакт с представителями СБУ, по заданию которых осуществлял сбор и передачу данных о местах дислокации средств ПВО.

«В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, житель города Керчи», — заявили в ФСБ.

В конце августа силовики задержали россиянина, вербовавшего жителей Адыгеи в ряды террористических формирований. Он склонял людей к нападениям на сотрудников правоохранительных органов.

Позже ФСБ опубликовала видео допроса задержанного. Тот заявил, что должен был перебраться в Турцию, сообщил RT.