Жителя Керчи задержали за передачу Украине данных о средствах ПВО
ФСБ: в Крыму задержали мужчину за передачу Украине данных о силах ПВО
Жителя Керчи задержали за передачу Украине информации о средствах противовоздушной обороны Крыма. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Злоумышленником оказался мужчина 2001 года рождения. Он установил контакт с представителями СБУ, по заданию которых осуществлял сбор и передачу данных о местах дислокации средств ПВО.
«В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, житель города Керчи», — заявили в ФСБ.
В конце августа силовики задержали россиянина, вербовавшего жителей Адыгеи в ряды террористических формирований. Он склонял людей к нападениям на сотрудников правоохранительных органов.
Позже ФСБ опубликовала видео допроса задержанного. Тот заявил, что должен был перебраться в Турцию, сообщил RT.