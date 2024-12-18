Жертва «кислотного маньяка» из Монина потратила больше миллиона рублей на операцию

Жертве «кислотного маньяка» Анастасии Лободе в Монине, которую он облил кислотой, пришлось заплатить 1,3 миллиона рублей за операцию на глаза. Об этом она рассказала в беседе с 360.ru.

Лобода отметила, что часть денег выдал благотворительный фонд. Если бы не эта помощь, то расходы легли бы на семью маньяка Андрея Сулейманова. Много средств ушло на лекарства и другие вещи, нужные для восстановления кожи.

«Курс процедур весьма дорогих, но очень эффективных я прошла. Каждая процедура стоит 18 тысяч рублей, их надо было 10, [получилось] 180 тысяч рублей», — заявила она.

По словам собеседницы 360.ru, она подала в суд на мать маньяка Светлану Сулейманову, 18 декабря прошло предварительное слушание по делу.