Жертва «кислотного маньяка» из Монина потратила больше миллиона рублей на операцию
Облитая кислотой в Монине Лобода потратила на операцию свыше 1 млн рублей
Жертве «кислотного маньяка» Анастасии Лободе в Монине, которую он облил кислотой, пришлось заплатить 1,3 миллиона рублей за операцию на глаза. Об этом она рассказала в беседе с 360.ru.
Лобода отметила, что часть денег выдал благотворительный фонд. Если бы не эта помощь, то расходы легли бы на семью маньяка Андрея Сулейманова. Много средств ушло на лекарства и другие вещи, нужные для восстановления кожи.
«Курс процедур весьма дорогих, но очень эффективных я прошла. Каждая процедура стоит 18 тысяч рублей, их надо было 10, [получилось] 180 тысяч рублей», — заявила она.
По словам собеседницы 360.ru, она подала в суд на мать маньяка Светлану Сулейманову, 18 декабря прошло предварительное слушание по делу.
«Она прекрасно знала всю ситуацию, но ничего не делала. Ее бездействие привело к последствиям, которые имею я и моя семья», — объяснила Лобода.
Уже после слушания Анастасия рассказала 360.ru, что к разбирательству необходимо привлечь прокурора. На следующих заседаниях обязательно его присутствие.
«Так как не явилась ответчик (мать Сулейманова — прим. ред.), то ее позицию будут поднимать <…> в течение уголовного разбирательства, но на следующем заседании, вдруг она явится, ее выслушают. Если не явится, уже будут учитывать, что есть в материалах уголовного дела», — заявила Лобода.
Также пострадавшая намерена отсмотреть все, что Сулейманова говорила журналистам. Эти данные, по ее словам, понадобятся для расследования.
Андрей Сулейманов облил Лободу кислотой весной этого года. Пострадавшая получила 20-процентное повреждение глаз. Медики дробили кость, чтобы пришить женщине веки. Нападавшего признали невменяемым, он находится на принудительном лечении.