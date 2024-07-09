«Ожоговая болезнь». Жертва «кислотного маньяка» рассказала о своем самочувствии

Жертва «кислотного маньяка» из Монина Анастасия Лобода перенесла уже пять операций, впереди — еще минимум три. О своем самочувствии пострадавшая рассказала 360.ru.

Женщина сообщила, что проходила обследование в московской клинике. Результаты показали 20-процентное повреждение глаз. Чтобы правильно пришить веки, пришлось дробить кость. С каждым вмешательством страдает роговица. Кроме того, у Анастасии не спадает отек.

«Ожоговая болезнь, она никак толком не лечится. И вот я еду с заложенным носом. Глаза сегодня слезятся ужасно, и нос заложило до кучи. И вот каждый день что-то новенькое. Ближайшие месяца три-четыре оно вот так и будет. А дальше нужны будут операции, реабилитации. Уже пять операций позади, минимум три впереди еще. Вот как-то так, потому радостного мало», — поделилась Лобода.

Она добавила, что едет на заседание суда по делу «кислотного маньяка». У нападавшего неизлечимое психическое заболевание, и его должны направить на принудительное лечение.