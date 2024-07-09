«Ожоговая болезнь». Жертва «кислотного маньяка» рассказала о своем самочувствии

Жертва «кислотного маньяка» Лобода сообщила, что ей нужна финансовая помощь

Жертва «кислотного маньяка» из Монина Анастасия Лобода перенесла уже пять операций, впереди — еще минимум три. О своем самочувствии пострадавшая рассказала 360.ru.

Женщина сообщила, что проходила обследование в московской клинике. Результаты показали 20-процентное повреждение глаз. Чтобы правильно пришить веки, пришлось дробить кость. С каждым вмешательством страдает роговица. Кроме того, у Анастасии не спадает отек.

«Ожоговая болезнь, она никак толком не лечится. И вот я еду с заложенным носом. Глаза сегодня слезятся ужасно, и нос заложило до кучи. И вот каждый день что-то новенькое. Ближайшие месяца три-четыре оно вот так и будет. А дальше нужны будут операции, реабилитации. Уже пять операций позади, минимум три впереди еще. Вот как-то так, потому радостного мало», — поделилась Лобода.

Она добавила, что едет на заседание суда по делу «кислотного маньяка». У нападавшего неизлечимое психическое заболевание, и его должны направить на принудительное лечение.

Я максимально попытаюсь сегодня судью убедить в том, что его надо подольше где-нибудь там держать, лечить, вплоть до пожизненного содержания, где-то там, в специальных местах. Я не требую, чтобы его там, не знаю, убили, это нет. Ради бога. Понимаю, что это больной человек.

Анастасия Лобода

пострадавшая

Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Анастасия также сообщила, что ей нужна финансовая помощь, так как уже несколько месяцев она не может работать. С медицинской точки зрения женщине помогает фонд, но нужны деньги на текущие расходы.

«Банально пополнить телефон, оплатить коммунальные платежи, вот эти вот все моменты. Если честно, я через месяц уже не знаю, как буду закрывать. Фонд такие вещи не покрывает», — объяснила Лобода.

Как напомнило РИА «Новости», маньяк напал на женщину весной. Он плеснул в нее кислотой, что привело к необратимым последствиям.

В конце июня на Кубани вынесли приговор мужчине, который облил серной кислотой бывшую возлюбленную.

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