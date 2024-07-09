«Ожоговая болезнь». Жертва «кислотного маньяка» рассказала о своем самочувствии
Жертва «кислотного маньяка» Лобода сообщила, что ей нужна финансовая помощь
Жертва «кислотного маньяка» из Монина Анастасия Лобода перенесла уже пять операций, впереди — еще минимум три. О своем самочувствии пострадавшая рассказала 360.ru.
Женщина сообщила, что проходила обследование в московской клинике. Результаты показали 20-процентное повреждение глаз. Чтобы правильно пришить веки, пришлось дробить кость. С каждым вмешательством страдает роговица. Кроме того, у Анастасии не спадает отек.
«Ожоговая болезнь, она никак толком не лечится. И вот я еду с заложенным носом. Глаза сегодня слезятся ужасно, и нос заложило до кучи. И вот каждый день что-то новенькое. Ближайшие месяца три-четыре оно вот так и будет. А дальше нужны будут операции, реабилитации. Уже пять операций позади, минимум три впереди еще. Вот как-то так, потому радостного мало», — поделилась Лобода.
Она добавила, что едет на заседание суда по делу «кислотного маньяка». У нападавшего неизлечимое психическое заболевание, и его должны направить на принудительное лечение.
Я максимально попытаюсь сегодня судью убедить в том, что его надо подольше где-нибудь там держать, лечить, вплоть до пожизненного содержания, где-то там, в специальных местах. Я не требую, чтобы его там, не знаю, убили, это нет. Ради бога. Понимаю, что это больной человек.
Анастасия Лобода
пострадавшая
Анастасия также сообщила, что ей нужна финансовая помощь, так как уже несколько месяцев она не может работать. С медицинской точки зрения женщине помогает фонд, но нужны деньги на текущие расходы.
«Банально пополнить телефон, оплатить коммунальные платежи, вот эти вот все моменты. Если честно, я через месяц уже не знаю, как буду закрывать. Фонд такие вещи не покрывает», — объяснила Лобода.
Как напомнило РИА «Новости», маньяк напал на женщину весной. Он плеснул в нее кислотой, что привело к необратимым последствиям.
В конце июня на Кубани вынесли приговор мужчине, который облил серной кислотой бывшую возлюбленную.