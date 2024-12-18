Жертва «кислотного маньяка» подала иск в суд с требованием компенсации

Жертва «кислотного маньяка» из Монина Анастасия Лобода обратилась в Щелковский суд с требованием взыскать компенсацию с матери мужчины. Об этом она рассказала 360.ru.

«Требую три миллиона рублей за компенсацию морального вреда, потому что последствия останутся со мной на всю жизнь. И еще 100 тысяч рублей — за физический вред, это штаны, куртка», — уточнила женщина.

Лобода добавила, что мать маньяка не связывалась с ней самостоятельно и не приносила извинений. Более того, ее призывали «отцепиться».

«Жалуется, что у нее много проблем и ничего выплачивать не будет», — отметила пострадавшая.

Жертва маньяка отметила, что в январе пройдут две операции на глазу.

«Это относится к открытой ране со всеми вытекающими рисками в виде конъюнктивита и прочего. В людных местах мне не нужно находиться. Уголовное дело уже закрыли, где он сейчас находится, я не знаю», — добавила она.

Весной маньяк Андрей Сулейманов облил Лободу кислотой. Женщина получила 20-процентное повреждение глаз. Чтобы правильно пришить веки, врачам пришлось дробить кость, в результате каждого вмешательства страдает роговица. Кроме того, у Анастасии не спадает отек.

Нападавшего признали невменяемым и отправили на принудительное лечение.