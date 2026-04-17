Женщину зарезали в Люберцах, ее муж пострадал

В квартире в Люберцах произошла поножовщина, погибла женщина. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

Видео с камер наблюдения близлежащего супермаркета показало, что туда вбежали двое пострадавших и попросили помочь. Женщина скончалась в машине скорой помощи, а мужчина выжил.

По информации областной прокуратуры, подозреваемого уже задержали. Им оказался 55-летний житель Москвы и бывший владелец квартиры. Источник сообщил 360.ru, что жилье у него банк отобрал за долги по ипотеке, а мужчина с этим не смирился и требовал от новых хозяев освободить помещение.

Соседи рассказали, что убийца может быть сотрудником полиции. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому скоро изберут меру пресечения.

