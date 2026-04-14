Тела двух мужчин с резаными ранами обнаружили в поселке Большие Вяземы

Тела 40-летнего и 39-летнего мужчин нашли в одной из квартир в поселке Большие Вяземы Одинцовского городского округа. По данным канала, у обоих мужчин — резаные раны лица и шеи.

Причины смерти не указаны, обстоятельства дела выясняются. Официальной информации пока не поступало.

В Иркутской области жителя Тайшетского района заподозрили в убийстве сожительницы с особой жестокостью. Следствие установило, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения облил бензином летнюю кухню частного дома и бросил спичку. Женщина, которая находилась на кухне, погибла на месте. Мужчина получил ожоги и находится в больнице.