Жена убитого в Краснодаре аниматора не поверила в раскаяние осужденных

В Краснодаре одного из осужденных по делу об убийстве аниматоров приговорили к пожизненному заключению, еще двое получили 23 и 25 лет колонии. Жена погибшего — Дарья Чубко — намерена обжаловать их сроки и добиваться максимального наказания для всех троих. Об этом она сообщила 360.ru.

По данным СУ СК по Краснодарскому краю, в апреле 2023 года Демьян Кеворкьян создал организованную группу и распределил роли между сообщниками: Анатолием Двойниковым и Арамом Татосяном. Вечером 28 апреля на дороге между станицами Каневской и Березанской они напали на аниматоров, которые остановились из-за повреждения колеса автомобиля. Нападавшие связали жертв, забрали банковские карты и завладели их машиной.

Двойников нанес мужчине множественные ножевые ранения. Через несколько часов Татосян убил девушку. Они спрятали тела, сожгли автомобиль и сняли деньги со счетов потерпевших. Общая сумма похищенного имущества превысила 577 тысяч рублей.

Суд признал участников группы виновными в убийстве 37-летнего аниматора Кирилла Чубко и его 19-летней коллеги, разбое, угоне и других преступлениях. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Кеворкьян получил пожизненный срок в колонии особого режима и штраф 600 тысяч рублей. Двойникову назначили 25 лет лишения свободы, Татосяну — 23 года. Первые пять лет оба проведут в тюрьме, затем продолжат отбывать наказание в колонии строгого режима.

Суд взыскал с осужденных в пользу потерпевших 28,8 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда и материального ущерба.

Жена погибшего аниматора — Дарья Чубко — заявила 360.ru, что намерена обжаловать сроки двоих осужденных и будет добиваться максимального наказания для них.

«По Кеворкьяну пожизненное устраивает, а по Двойникову и Татосяну мы тоже хотим пожизненного», — сказала она.

Женщина также не поверила в то, что убийцы ее мужа сожалеют о произошедшем.

«Я не верю ни в одно слово их раскаяния. Они неубедительно это говорят», — сказала Чубко.