Краснодарский суд рассмотрит дело об убийстве аниматоров | 360°

Криминал 15 мая 2024, 17:57 Краснодарский суд рассмотрит дело об убийстве аниматоров СК: в Краснодарском крае задержали трех возможных убийц аниматоров Freepik

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Следственный комитет завершил расследование по делу об убийстве двух граждан Краснодара. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Трех фигурантов уголовного дела заподозрили в убийстве 37-летнего мужчины и 19-летней девушки, а также в разбое, краже автомобиля, уничтожении имущества убитых и их документов.

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По версии следствия, 32-летний краснодарец создал ОПГ и вовлек в нее своих знакомых. Преступники напали на двух аниматоров на дороге между станицами Каневская и Березанская на Кубани.

«Впоследствии злоумышленниками потерпевшие были убиты, их тела спрятаны в лесном массиве, а машина вместе с документами сожжена», — указали в пресс-службе.

После убийства преступники похитили деньги со счетов жертв и скрылись. Полиция задержала подозреваемых на территории региона.

Главаря банды задерживали еще в 2016 году. Мужчину осудили на 18 лет колонии, но он каким-то образом вышел из тюрьмы раньше срока. Причины случившегося установит СК.

Ранее жителя Пермского края заподозрили в убийстве его знакомого. По версии обвинения, 59-летний мужчина застрелил обидчика из охотничьего ружья.