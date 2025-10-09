Жена Супоницкого встретила убийцу мужа за несколько дней до расправы

Супруга архитектора Александра Супоницкого Алиса видела предполагаемого убийцу своего мужа Константина Козырева в их доме. Встреча произошла за несколько дней до трагедии, сообщила женщина «Известиям».

«Я его встретила за два или три дня в парадной. <…> Он поднимался до нашего этажа почему-то на лифте. <…> Сначала поздоровались, потом я сказала „до свидания“, а он посмотрел на меня и тоже сказал „до свидания“», — рассказала она.

По словам вдовы, во время расправы рядом с Супоницким была их дочь. Козырев ждал их у лифта и приказал встать на колени. Потом преступник сказал девочке возвращаться домой.

Козырев застрелил архитектора в Санкт-Петербурге из-за давней неприязни. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Главное версией расправы назван конфликт из-за денег.