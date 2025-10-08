Расстрелянный архитектор Супоницкий проектировал дом для своего убийцы

Baza: убитый Супоницкий был знаком с убийцей 15 лет и проектировал ему дом

Расстрелянный в центре Санкт-Петербурга архитектор Александр Супоницкий проектировал загородный дом для своего убийцы, бизнесмена Константина Козырева. Мужчины были знакомы более 15 лет, сообщил Telegram-канал Baza .

По данным издания, фирма Супоницкого занималась проектированием дома бывшего вице-президента строительного холдинга в Курортном районе. В этот период произошло их более близкое знакомство.

К 2025 году Супоницкий и Козырев испытывали острую потребность в деньгах.

Жена архитектора Алиса имеет в собственности трехкомнатную квартиру в ЖК «Царская Столица», за которую супруг платил ипотеку. Поэтому он влез в долги.

Стрелок Козырев после череды судов также испытывал проблемы с деньгами. Он развелся с женой, но супруги продолжали жить вместе.

Уголовное дело об отмывании денег при строительстве домов для ФСБ против бывшего топ-менеджера прекратили в феврале этого года.

Предварительно установлено, что в среду утром убитый вышел провожать 10-летнюю дочь в школу. У лифта он встретил соседа, который произвел в него выстрел из карабина. После совершения преступления стрелок свел счеты с жизнью.