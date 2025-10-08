Главной версией убийства архитектора Супоницкого назвали конфликт из-за денег

Приоритетной версией убийства архитектора Александра Супоницкого в Санкт-Петербурге является конфликт на почве финансовых взаимоотношений. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

В СК выяснили, что 49-летний подозреваемый долгое время следил за распорядком жизни погибшего. Он снял комнату в квартире в том же доме, где жил Супоницкий со своей семьей.

Следователи изъяли с места преступления оружие и гильзы, а также записи с камер наблюдения. В жилище мужчины, предположительно, совершившего убийство, провели обыск. Расследование уголовного дела продолжается.

Утром 8 октября Супоницкого расстреляли рядом с лифтом. Свидетелем жестокой расправы стала его десятилетняя дочь. Преступник перед убийством поставил архитектора на колени. Вероятным убийцей назвали предпринимателя Константина Козырева, но эти данные официально не подтверждали.

В СМИ появилась информация, что жертва и убийца были знакомы 15 лет. Расстрелянный архитектор проектировал для него загородный дом.