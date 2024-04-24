Защита не нашла в обвинении замминистра обороны факта передачи взятки | 360°

Эксклюзив 24 апреля 2024, 14:36 Защита не нашла в обвинении замминистра обороны факта передачи взятки Адвокат Балуев: способа передачи взятки в деле замминистра Иванова нет РИА «Новости»

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Занимающиеся делом заместителя министра обороны Тимура Иванова следователи в обвинительном заключении не указали форму взятки, в получении которой его обвинили. Об этом 360.ru заявил представляющий интересы Иванова адвокат Денис Балуев.

Он добавил, что своей вины в получении взятки подзащитный не признал.

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«На сегодняшний день в том виде, как сформулировано обвинение, хрестоматийного способа передачи взятки в виде наличных или безналичных средств не фигурирует», — заявил Балуев.

Адвокат добавил, что ничего не знает о втором фигуранте дела Сергее Бородине, кроме того, что его взяли под стражу.

«Ему избрали меру пресечения. Но конкретно в чем его функция в данном преступлении, как его описывает следствие, я не знаю. Потому что с его участием следственных действий у нас не было и какую позицию он по делу занимает не знаю, — пояснил Булаев.

Заместителя министра обороны Тимура Иванова арестовали до 23 июня по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, он вступил в сговор с третьими лицами для получения услуг имущественного характера при проведении подрядных работ по заказу Минобороны.

Вторым фигурантом дела стал предприниматель Сергей Бородин, которого следствие посчитало приятелем и участником преступной схемы, в которую входил Иванов.

Оба подозреваемых останутся в следственном изоляторе до 23 июня. Адвокаты заместителя министра заявили, что подадут ходатайство о смягчении меры пресечения своему подзащитному.