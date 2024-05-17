Зампреда правительства Алтайского края арестовали за мошенничество | 360°

Криминал 17 мая 2024, 18:51 Зампреда правительства Алтайского края арестовали за мошенничество Суд арестовал зампреда правительства Алтайского края Кибардина Pxhere

Читать 360 в

Лефортовский суд Москвы отправил под арест заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина по делу о мошенничестве. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.

«Кибардину Ивану Владимировичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 29 суток, то есть до 15 июля», — сказали в суде.

Реклама

Мужчину обвинили в приготовлении и покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Кибардина назначили заместителем председателя правительства Алтайского края в октябре 2018 года. До этого Кибардин руководил аппаратом правительства Красноярского края.

Ранее суд на два месяца арестовал главу Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации Станислава Неверова. Мужчина пробудет под стражей до 2 июля. Его задержали по статье о покушении на мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере.

До этого правоохранители задержали в Ингушетии участников организованной преступной группы по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму свыше миллиарда рублей. Деньги были выделены на поддержку семей с детьми.