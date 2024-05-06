Главу Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации Неверова арестовали | 360°

Общество 06 мая 2024, 08:30 Главу Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации Неверова арестовали Суд арестовал главу Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации Неверова Freepik

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Центральный суд Хабаровска отправил главу Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации (ВАНК) Станислава Неверова под стражу сроком на два месяца. Об этом сообщило РИА «Новости».

Суд принял такое решение 5 мая. Неверов будет находиться под арестом до 2 июля 2024 года. Топ-менеджера задержали по статье о покушении на мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере, уточнило агентство.

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Неверов является соучредителем ВАНК, которая создавалась для развития проектов, связанных со сжиженным природным газом (СПГ). Речь идет об инвестиционной программе на Дальнем Востоке по строительству СПГ-заводов и газификации в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

Ранее Басманный суд Москвы отправил под арест замминистра обороны Тимура Иванова.