Подозреваемых в хищении более миллиарда рублей задержали в Ингушетии | 360°

Криминал 28 апреля 2024, 18:43 Подозреваемых в хищении более миллиарда рублей задержали в Ингушетии Подозреваемых в хищении более миллиарда рублей членов ОПГ задержали в Ингушетии РИА «Новости»

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Правоохранительные органы задержали в Ингушетии участников организованной преступной группы по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму свыше миллиарда рублей, которые выделили для реализации мер поддержки семей с детьми. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по СКФО.

«Правоохранители выявили и пресекли деятельность организованной преступной группы, которая специализировалась на хищениях выделенных из федерального бюджета денежных средства для реализации государственных мер поддержки семей с детьми», — отметили в ведомстве.

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В пресс-службе объяснили, что против фигурантов завели семь уголовных дел по статье о мошенничестве при получении выплат, их объединили в одно производство.

По данным следствия, в составе группы находились сотрудники Роскадастра, работники ГУП «Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Ингушетии» и неустановленные лица.

В период с 20019 по 2022 год злоумышленники изготавливали подложные договоры займа и купли-продажи покупателями объектов недвижимости и ГУП «РОИЖК РИ». Они использовали анкетные данные физических лиц, а также свидетельства о рождении третьего и последующих детей.

В отношении двух задержанных суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Еще одной фигурантке избрали домашний арест, так как у нее на иждивении семеро детей.

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