Замдиректора школы № 68 в Челябинске обвинили в халатности

СК: в Челябинске задержали замдиректора школы № 68, его обвинили в халатности

В Челябинске задержали заместителя директора школы № 68, где ученик напал на одноклассников с ножом и молотком. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Замдиректора обвинили по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». В школе прошли обыски.

«Произведены выемки и осмотры документов», — добавили в СК.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении охранной организации из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Замдиректора предприятия задержали.

Подросток, напавший на одноклассников, держал в страхе всю школу, рассказал ранее источник 360.ru. Он увлекался нацистскими идеями, а перед ЧП опубликовал манифест.